Украина получит три миллиона COVID-тестов: кому их раздадут

В страну доставят экспресс-тесты на COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украину на этой неделе доставят 2 млн быстрых тестов на коронавирус и еще 1 млн тестов привезут на следующей неделе.

Об этом в эфире телеканала "Рада" сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.

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Он отметил, что тестирование людей с симптомами острой респираторной вирусной инфекции является бесплатным.

"Есть материалы для забора и лаборатории, укомплектованные для проведения ПЦР-исследований, есть быстрые тесты. В конце прошлого года закупка состоялась на 150 млн грн, сейчас у нас поставка на этой неделе 2 млн быстрых тестов и 1 млн на следующей неделе", – сказал министр здравоохранения.

По его словам, семейным врачам всех больниц будут розданы тесты на коронавирус.

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"При появлении симптомов обращайтесь к врачу", – добавил Ляшко.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 18 января, в Украине зафиксировано 12 815 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 4257 случаев больше, чем за 17 января.

За прошлые сутки госпитализировали 2401 человека, зафиксировали 163 летальных исхода и выздоровело 5413 человек.

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За все время пандемии в Украине: