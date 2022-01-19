Україна отримає три мільйони COVID-тестів: кому їх роздадуть

До країни доставлять експрес-тести на COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

До України цього тижня доставлять 2 млн швидких тестів на коронавірус та ще 1 млн тестів привезуть наступного тижня.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає

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Укрінформ.

Він зазначив, що тестування людей із симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції є безкоштовним.

"Є матеріали для паркану та лабораторії, укомплектовані для проведення ПЛР-досліджень, є швидкі тести. Наприкінці минулого року закупівля відбулася на 150 млн грн, зараз у нас постачання цього тижня 2 млн швидких тестів та 1 млн наступного тижня", – сказав міністр охорони здоров'я.

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За його словами, сімейним лікарям усіх лікарень будуть роздані тести на коронавірус.

"При появі симптомів звертайтеся до лікаря", – додав Ляшко.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 18 січня, в Україні зафіксовано 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 4257 випадків більше, ніж за 17 січня.

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Минулої доби госпіталізували 2401 особу, зафіксували 163 летальні результати та одужало 5413 осіб.

За весь час пандемії в Україні