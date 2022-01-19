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Подготовка к COVID-волне? Китай передаст Украине 200 тыс. доз вакцин

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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19 января, 15:48
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал документ о гуманитарной помощи Китая Украине
Китай передаст партию вакцин для Украины
Китай передаст партию вакцин для Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Правительство Китайской Народной Республики передаст Украине 200 тыс. доз вакцины производства Sinovac Biotech в качестве гуманитарной помощи.

Письмо-обязательство правительства Украины о получении гуманитарной помощи было одобрено распоряжением Кабинета министров на заседании правительства 19 января.

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Подробности

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в качестве гуманитарной помощи правительство Китайской Народной Республики предложило передать 200 тыс. доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал документ о гуманитарной помощи Китая Украине.

Потребность в вакцине

В пояснительной записке отмечается, что для вакцинации до конца 2022 года 70% взрослого населения Украины (23,77 млн ​​человек) общая потребность в вакцине составляет 47 283 416 доз.

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Сколько людей уже вакцинировались

За сутки 18 января в Украине 85 177 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 30 201 человек, вторую дозу – 36 744 человека, дополнительную дозу получили 614 человек, бустерную дозу – 17 618 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 053 125 человек, из них получили первую дозу – 15 053 123 человека, получили две дозы – 14 343 487 человек, получили дополнительную дозу – 10 687 человек, бустерную дозу – 131 178 человек.

Всего провели 29 538 475 прививок.

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