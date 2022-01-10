Украинцы могут аннулировать фейковый COVID-сертификат – инструкция

В Украине можно аннулировать поддельный сертификат о вакцинации. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинцы могут аннулировать сертификат о вакцинации, если он поддельный. Для этого необходимо обратиться к своему семейному врачу.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Украины Мария Карчевич, передает Информатор.

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Как аннулировать сертификат?

Как стало известно, семейный врач может аннулировать фейковый сертификат, а затем выпишет направление на реальную вакцинацию. Для этого необходимо:

Обратиться к семейному врачу

Затем врач информирует Нацполицию о том, что обнаружен поддельный документ

После этого врач может направить человека на прививку, если показатели здоровья позволяют, и внести данные в систему здравоохранения

В Украине сократят срок действия "зеленых" COVID-сертификатов

В Украине сократят срок действия "зеленых" COVID-сертификатов с 365 до 270 дней. Таким образом, они будут действовать всего девять месяцев, а не 12, как сейчас. Об этом заявила замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

По словам Карчевич, за эти изменения парламент может проголосовать уже в первые дни своей работы в 2022 году.