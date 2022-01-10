Украинцы могут аннулировать фейковый COVID-сертификат – инструкция

В Украине можно аннулировать поддельный сертификат о вакцинации. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинцы могут аннулировать сертификат о вакцинации, если он поддельный. Для этого необходимо обратиться к своему семейному врачу.
Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Украины Мария Карчевич, передает Информатор.
Как аннулировать сертификат?
Как стало известно, семейный врач может аннулировать фейковый сертификат, а затем выпишет направление на реальную вакцинацию. Для этого необходимо:
- Обратиться к семейному врачу
- Затем врач информирует Нацполицию о том, что обнаружен поддельный документ
- После этого врач может направить человека на прививку, если показатели здоровья позволяют, и внести данные в систему здравоохранения
В Украине сократят срок действия "зеленых" COVID-сертификатов
В Украине сократят срок действия "зеленых" COVID-сертификатов с 365 до 270 дней. Таким образом, они будут действовать всего девять месяцев, а не 12, как сейчас. Об этом заявила замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.
По словам Карчевич, за эти изменения парламент может проголосовать уже в первые дни своей работы в 2022 году.
Сокращая срок действия документов о вакцинации, Украина ориентируется на такую же практику стран ЕС.
"Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен до девяти месяцев", – сказала она.
Как это повлияет на вакцинированных людей?
Карчевич ранее заявляла, что для людей, которые с этим сертификатом поедут в страны ЕС, он будет действителен, но в пределах установленного этими странами срока годности.
Она добавила, что если у человека срок действия COVID-сертификата после второй дозы будет более 270 дней, то он может пересечь границы ЕС в пределах тех ограничений, которые установлены на уровне каждой отдельной страны.