Снова оранжевые зоны, но заболевших меньше: все о COVID-ситуации в Украине

В Херсонской области показатель динамики уровня госпитализаций превышает норму и составляет 60% при норме менее 50%.

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В Украине истек срок годности у 561 729 доз вакцины AztraZeneca. А еще в июне стало известно о возможном нарушении холодовой цепи хранения при транспортировке более 30 000 доз вакцины Pfizer.

Отметим, что в 2021 году в Украину поступило свыше 7,4 млн доз в рамках глобального механизма COVAX.

В июне стало известно о возможном нарушении холодовой цепи хранения при транспортировке более 30 000 доз вакцины Pfizer, которая была закуплена за средства государственного бюджета.

Эта партия была признана непригодной для использования.

"По состоянию на 05.01.2022 г. 561 729 доз вакцины AztraZeneca (с истекшим сроком годности), полученной на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по ее утилизации", - говорится в сообщении.

Бустерная доза вакцины

Как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, Минздрав подписал документ о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет независимо от того, какой вакциной они прививались.

Бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса "Омикрон".

Желаемый период введения от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19.

Для бустерной дозы предпочтение отдается мРНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.

Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Люди с ослабленным иммунитетом, которым в данный момент вводят дополнительную дозу вакцины COVID-19, тоже смогут получить бустерную дозу, оптимальный период введения от 3 до 6 месяцев после дополнительной.

Когда будут доступны новые COVID-сертификаты

Важно добавить, что после введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 дней с даты ее введения. Сгенерировать его можно будет в "Дії" ориентировочно в конце января 2022 года. К тому времени будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.

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