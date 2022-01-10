Снова оранжевые зоны, но заболевших меньше: все о COVID-ситуации в Украине

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали более 1,5 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. При этом две области перешли уже в оранжевую карантинную зону.
Подробнее о COVID-ситуации в стране читайте далее в материале "Сегодня".
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки 9 января в Украине зафиксировано 1 969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди них детей – 94, медработников – 41.
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Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1064 человека;
- летальных исходов – 86;
- выздоровело – 3 517 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 398;
- Винницкая область – 74;
- Волынская область – 48;
- Днепропетровская область – 49;
- Донецкая область – 8;
- Житомирская область – 43;
- Закарпатская область – 61;
- Запорожская область – 19;
- Ивано-Франковская область – 77;
- Киевская область – 135;
- Кировоградская область – 50;
- Луганская область – 13;
- Львовская область – 130;
- Николаевская область – 36;
- Одесская область – 113;
- Полтавская область – 109;
- Ровенская область – 31;
- Сумская область – 102;
- Тернопольская область – 60;
- Харьковская область – 192;
- Херсонская область – 12;
- Хмельницкая область – 14;
- Черкасская область – 83;
- Черновицкая область – 87;
- Черниговская область – 25.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
В Украине обновили карантинные зоны
По состоянию на утро 10 января в Украине изменилось список карантинных зон. Появились две оранжевые зоны.
Ситуация усугубилась в Сумской и Херсонской областях. В Сумской превышен коэффициент обнаружения случаев инфицирования (21% при норме менее 20%).
В Херсонской области показатель динамики уровня госпитализаций превышает норму и составляет 60% при норме менее 50%.
Карантинные зоны 10 января
Оранжевые
- Сумская,
- Херсонской области.
Желтые
- Киев,
- Винницкая,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Запорожская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская области.
В Украине выбросят почти 600 тыс. доз вакцин
В Украине истек срок годности у 561 729 доз вакцины AztraZeneca. А еще в июне стало известно о возможном нарушении холодовой цепи хранения при транспортировке более 30 000 доз вакцины Pfizer.
Отметим, что в 2021 году в Украину поступило свыше 7,4 млн доз в рамках глобального механизма COVAX.
В июне стало известно о возможном нарушении холодовой цепи хранения при транспортировке более 30 000 доз вакцины Pfizer, которая была закуплена за средства государственного бюджета.
Эта партия была признана непригодной для использования.
"По состоянию на 05.01.2022 г. 561 729 доз вакцины AztraZeneca (с истекшим сроком годности), полученной на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по ее утилизации", - говорится в сообщении.
Бустерная доза вакцины
Как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, Минздрав подписал документ о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет независимо от того, какой вакциной они прививались.
Бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса "Омикрон".
Желаемый период введения от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19.
Для бустерной дозы предпочтение отдается мРНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.
Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.
В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.
Люди с ослабленным иммунитетом, которым в данный момент вводят дополнительную дозу вакцины COVID-19, тоже смогут получить бустерную дозу, оптимальный период введения от 3 до 6 месяцев после дополнительной.
Когда будут доступны новые COVID-сертификаты
Важно добавить, что после введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 дней с даты ее введения. Сгенерировать его можно будет в "Дії" ориентировочно в конце января 2022 года. К тому времени будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.
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