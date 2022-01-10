Знову "помаранчеві" зони, але хворих менше: все про COVID-ситуацію в Україні

В Україні за минулу добу зафіксували понад 1,5 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. До того ж дві області перейшли вже до "помаранчевої" карантинної зони.
Докладніше про COVID-ситуацію у країні читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Статистика коронавірусу в Україні
За минулу добу 9 січня в Україні зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед них дітей – 94, медпрацівників – 41.
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Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 064 особи;
- летальних випадків – 86;
- одужало – 3 517 осіб.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- м. Київ – 398;
- Вінницька область – 74;
- Волинська область – 48;
- Дніпропетровська область – 49;
- Донецька область – 8;
- Житомирська область – 43;
- Закарпатська область – 61;
- Запорізька область – 19;
- Івано-Франківська область – 77;
- Київська область – 135;
- Кіровоградська область – 50;
- Луганська область – 13;
- Львівська область – 130;
- Миколаївська область – 36;
- Одеська область – 113;
- Полтавська область – 109;
- Рівненська область – 31;
- Сумська область – 102;
- Тернопільська область – 60;
- Харківська область – 192;
- Херсонська область – 12;
- Хмельницька область – 14;
- Черкаська область – 83;
- Чернівецька область – 87;
- Чернігівська область – 25.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
В Україні оновили карантинні зони
Станом на ранок 10 січня в Україні змінився список карантинних зон. З'явилися дві "помаранчеві зони".
Ситуація погіршилася у Сумській та Херсонській областях. У Сумській перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування (21% при нормі менше 20%).
У Херсонській області показник динаміки рівня госпіталізацій перевищує норму та становить 60% при нормі менше 50%.
Карантинні зони 10 січня
"Помаранчеві"
- Сумська,
- Херсонська області.
"Жовті"
- Київ,
- Вінницька,
- Волинська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Запорізька,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська області.
В Україні викинуть майже 600 тис. доз вакцин
В Україні закінчився термін придатності 561 729 доз вакцини AztraZeneca. А ще у червні стало відомо про можливе порушення холодового ланцюга зберігання при транспортуванні понад 30 000 доз вакцини Pfizer.
Зазначимо, що у 2021 році до України надійшло понад 7,4 млн доз у рамках глобального механізму COVAX.
У червні стало відомо про можливе порушення холодового ланцюга зберігання при транспортуванні понад 30 000 доз вакцини Pfizer, закупленої за кошти державного бюджету.
Ця партія була визнана непридатною для використання.
"Станом на 05.01.2022 р. 561 729 доз вакцини AztraZeneca (з вичерпаним терміном придатності), отриманої на безоплатній основі в якості гуманітарної допомоги від інших держав, зібрані на регіональних складах і будуть передані спеціалізованій організації з її утилізації", – йдеться у повідомленні.
Бустерна доза вакцини
Як розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, МОЗ підписав документ про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.
Бустерна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавірусу "Омікрон".
Бажаний період введення від 6 до 9 місяців з дати отримання другого щеплення від COVID-19.
Для бустерної дози перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.
Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.
За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.
Люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу, оптимальний період введення від 3 до 6 місяців після додаткової.
Коли будуть доступні нові COVID-сертифікати
Важливо додати, що після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати його можна буде в "Дії" орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат про попередню повну вакцинацію.
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