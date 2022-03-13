Украинцы предотвратили ядерную катастрофу: на ЧАЭС возобновили электроснабжение

ЧАЭС остается оккупированной / Фото: Коллаж: Сегодня

На Чернобыльской АЭС возобновлено электроснабжение. Про это сообщает прессслужба "Энергоатома".

"Сегодня благодаря невероятным усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго", наших атомщиков и электриков удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС, захваченную российскими оккупантами. Наши украинские энергетики, рискуя собственным здоровьем и жизнью, смогли предотвратить риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе. Теперь системы охлаждения отработанных ядерных сборок будут снова работать в штатном режиме, не от резервного питания", — говорится в обращении министра энергетики Германа Галущенко.

Он подчеркнул, что ЧАЭС — это объект украинской энергетики, и Украине не нужна никакая помощь со стороны кого-либо для обеспечения или возобновления электроснабжения на эти объекты.

"Я еще раз обращаюсь к международным партнерам, Еврокомиссии, МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ: помогите нам защитить ядерные объекты! Сейчас крайне необходимо заставить врага покинуть АЭС и установить 30-километровую демилитаризованную зону вокруг объектов атомной энергетики Украины", — говорится в обращении министра.

Что происходит на ЧАЭС