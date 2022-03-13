Українці запобігли ядерній катастрофі: на ЧАЕС відновили електропостачання

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На Чорнобильській АЕС відновлено електропостачання. Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".
"Сьогодні завдяки неймовірним зусиллям фахівців НЕК "Укренерго", наших атомників та електриків вдалося повернути електропостачання на ЧАЕС, захоплену російськими окупантами. Наші українські енергетики, ризикуючи власним здоров’ям та життям, змогли відвернути ризик можливої ядерної катастрофи, що загрожувала всій Європі. Тепер системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюватимуть у штатному режимі, не від резервного живлення", — говориться у зверненні міністра енергетики Германа Галущенка.
Він наголосив, що ЧАЕС — це об’єкт української енергетики, і Україні не потрібна жодна допомога від будь-кого для забезпечення чи відновлення електропостачання на цих об'єктах.
"Я ще раз звертаюся до міжнародних партнерів, Єврокомісії, МАГАТЕ, ООН, ОБСЄ: допоможіть нам захистити ядерні об’єкти! Зараз вкрай необхідно змусити ворога залишити АЕС та встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об’єктів атомної енергетики України", — йдеться у зверненні міністра.
Що відбувається на ЧАЕС
- Чорнобильська АЕС 24 лютого була захоплена російськими окупантами, які тримають у заручниках працівників станції.
- Незабаром у Чорнобильській зоні зафіксували підвищення радіації. За інформацією Держінспекції ядерного регулювання України, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону в зоні відчуження наразі неможливо.
- Повідомляли, що МАГАТЕ втратила зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС, захопленій окупантами. Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській станції перестали передавати дані до МАГАТЕ.
- 9 березня стало відомо, що єдина лінія електропостачання ЧАЕС і всіх її ядерних об’єктів, які контролює російська армія, пошкоджена.
- Президент РФ Володимир Путін віддав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній електростанції, заявило у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.