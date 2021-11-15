Уже не погуляешь: синоптик предупредила о резкой перемене погоды в Украине (карта)

Погода в Украине на 16 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 16 ноября, в Украине прогнозируют сухую погода. Ночью температура воздуха может опустится до 8 градусов мороза.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

Реклама

Какая температура будет днем

Днем столбики термометров поднимутся максимально всего до 5 градусов тепла.

Немного выше температура воздуха будет западных областях. Там она поднимется до +10, а в Закарпатье +7 – +11 градусов.

Какая температура будет ночью

Температура воздуха в ночные часы опустится до -8 градусов. В западных областях ночью бужет немного теплее. Столбики термометров будут около нуля.

Реклама

Какая погода будет в Украине. Фото: Наталии Диденко

В ноябре ожидаются дожди и ранний снег

В середине месяца чуть потеплеет, но может выпасть настоящий первый снег. Он, скорее всего, растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, вероятно, задержится до зимы, так как в 20-х числах небольшие морозы вернутся.

Морозная погода без осадков продлится до конца ноября.

Реклама

Ранее мы писали: