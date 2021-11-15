Вже не погуляєш: синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні (мапа)

Погода в Україні на 16 листопада / Колаж "Сьогодні"
Завтра, 16 листопада, в Україні прогнозують суху погоду. Вночі температура повітря може опуститись до 8 градусів морозу.
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.
Яка температура буде вдень
Вдень стовпчики термометрів піднімуться максимально до 5 градусів тепла.
Трохи вище температура повітря буде в західних областях. Там вона підніметься до +10, а на Закарпатті +7 – +11 градусів.
Яка температура буде вночі
Температура повітря вночі опуститься до -8 градусів. У західних областях уночі буже трохи тепліше. Стовпчики термометрів будуть близько нуля.
У листопаді очікуються дощі та ранній сніг
У середині місяця трохи потеплішає, але може випасти справжній перший сніг. Він, швидше за все, розтане, але вже другий сніг, який очікується 24-25 листопада, ймовірно, затримається до зими, оскільки у 20-х числах невеликі морози повернуться.
Морозна погода без опадів триватиме до кінця листопада.
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- Ми повідомляли, якою буде зима в Україні. Між дуже холодними періодами на українців чекає потепління, причому відразу після Нового року.