В 30 тысяч домов Киевской и Донецкой областей вернули электричество после обстрелов оккупантов

Дома людей были полностью или частично обесточены из-за обстрелов российских оккупантов / Коллаж "Сегодня"
В Донецкой и Киевской областях энергетики вернули свет для 30 тысяч домов в 32 населенных пунктах за последние сутки.
Об этом сообщает ДТЭК.
За сутки удалось вернуть свет в 28 тысяч семей в 28 населенных пунктах Киевской области, которые были полностью или частично обесточены из-за обстрелов российских оккупантов, а также в 2000 семей в Северном, Водяном, Опытном и Торецке Бахмутского района Донецкой области.
"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Наши специалисты оперативно ремонтируют поврежденные обстрелами линии и подстанции, возвращая свет клиентам, как только получают разрешение от Территориальной обороны и Вооруженных сил Украины", – добавили в ДТЭК.
Противостояние российскому вторжению
По данным Генштаба, Россия сейчас атакует в основном из Беларуси и создает гуманитарный кризис в захваченных городах. Так, например, город Ирпень остается без света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.
Министр обороны Алексей Резников отметил, что Россия готовит новую волну атак на города Украины, назвал главные цели и какие сюрпризы ждут врага.
Тем временем по данным британской разведки, Россия не достигла поставленных целей и "минимально" продвинулась по территории Украины за выходные. А в Пентагоне говорят, что Россия уже бросила против Украины 95% группировки вторжения.
С начала полномасштабного вторжения Россия понесла огромные потери: только личного состава убито более 11 тысяч, подбито и захвачено большое количество техники.
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