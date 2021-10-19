В Черниговской области школьник умер от COVID-19

В Украине мальчик умер от коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

В городе Корюковка Черниговской области школьник скончался от коронавируса. Мальчик учился в 9 классе.

Об этом сообщил городской голова Ратан Ахмедов на странице в Facebook.

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Все подробности трагедии

Как стало известно, мальчик учился в 9 классе. Он был госпитализирован в больницу с осложнениями после коронавируса, но его не удалось спасти.

Городской голова считает, что школьник заразился COVID-19, так как в городе нет коллективного иммунитета и никто не соблюдает масочный режим.

Мэр призвал вакцинироваться

Также Ратан Ахмедов призвал всех вакцинироваться и доверять доказательной медицине, а не социальным сетям.

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По его словам, в городе растет количество COVID-больных, а также фиксируются тяжелые случаи и все больше пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

Какая ситуация с коронавирусом в Украине на сегодняшний день?

В Украине за последние сутки обнаружили 15 579 новых случая инфицирования коронавирусом.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 660 273 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 538 жителей Украины (всего – 61 348 ). Вылечить удалось 2 337 194 инфицированных (7 776 – за последние сутки).