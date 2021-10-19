У Чернігівській області школяр помер від COVID-19

В Україні хлопчик помер від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

У місті Корюківка Чернігівської області школяр помер від коронавірусу. Хлопчик навчався у 9 класі.

Про це повідомив міський голова Ратан Ахмедов на сторінці в Facebook.

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Всі подробиці трагедії

Як стало відомо, хлопчик навчався у 9 класі. Він був госпіталізований в лікарню з ускладненнями після коронавірусу, але його не вдалося врятувати.

Міський голова вважає, що школяр заразився COVID-19, оскільки в місті немає колективного імунітету і ніхто не дотримується масочного режиму.

Мер закликав вакцинуватися

Також Ратан Ахмедов закликав всіх вакцинуватися і довіряти доказовій медицині, а не соціальним мережам.

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За його словами, в місті зростає кількість COVID-хворих, а також фіксуються важкі випадки і все більше пацієнтів потребують кисневої підтримки.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні на сьогоднішній день?

В Україні за останню добу виявили 15 579 нових випадки інфікування коронавірусом.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 660 273 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 538 жителів України (всього – 61 348). Вилікувати вдалося 2 337 194 інфікованих (7 776 – за останню добу).