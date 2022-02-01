В "Дії" стали доступны сертификаты с бустерной вакцинацией: сколько они действительны

Бустерную дозу вакцины могут сделать все желающие/Коллаж: "Сегодня"

В приложении "Дія" появилась возможность генерации сертификата о вакцинации бустерной дозой. Каждый украинец, вакцинировавшийся в третий раз, может оформить документ.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Подробности

В "Дії" теперь можно сгенерировать сертификат о вакцинации бустерною дозой препарата против COVID-19. Если, например, человек вакцинировался третьей дозой в январе, то его внутренний и международный сертификаты будут действительны до октября 2022 года.

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Следует отметить, если вы делали первые две дозы прививок одной вакциной, например CoronaVac, а бустерную сделали Pfizer, то в сертификате будет указана только вакцинация "бустерным" препаратом.

В чем смысл бустерной дозы?

Главный государственный санитарный доктор Украины Игорь Кузин отметил, что бустерная доза помогает восстановить эффективность COVID-вакцин и снижает риск госпитализации и смерти в результате болезни.

"Рекомендовано делать "бустер" мРНК-вакцинами, ведь по данным имеющихся исследований, они демонстрируют лучшие результаты независимо от того, какими вакцинами был сделан базовый курс", – написал Кузин.

Эффективность двух доз вакцины против варианта "Омикрон" быстро снижается, но после бустерной дозы защита восстанавливается.

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