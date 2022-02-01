У "Дії" стали доступні сертифікати з бустерною вакцинацією: скільки вони дійсні

Бустерну дозу вакцини можуть зробити всі охочі/Колаж: "Сьогодні"

У додатку "Дія" з'явилась можливість генерації сертифікату про вакцинацію бустерною дозою. Кожен українець, який вакцинувався втретє, може оформити документ.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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У "Дії" тепер можна згенерувати сертифікат про вакцинацію бустерною дозою препарату проти COVID-19. Якщо, наприклад, людина вакцинувалася третьою дозою у січні, то її внутрішній та міжнародний сертифікати будуть дійсними до жовтня 2022 року.

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Варто зазначити, якщо ви робили перші дві дози щеплень однією вакциною, приміром, CoronaVac, а бустерну зробили Pfizer, то в сертифікаті буде вказана лише вакцинація "бустерним" препаратом.

У чому сенс бустерної дози?

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін зазначив, що бустерна доза допомагає відновити ефективність COVID-вакцин та знижує ризик госпіталізації та смерті внаслідок хвороби.

"Рекомендовано робити "бустер" мРНК-вакцинами, адже за інформацією досліджень, які є, вони демонструють найкращі результати незалежно від того, якими вакцинами було зроблено базовий курс", — зазначив Кузін.

Ефективність двох доз вакцини проти варіанта "Омікрон" швидко знижується, але після бустерної дози захист відновлюється.

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