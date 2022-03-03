В гуманитарке для Украины нашли маяки-трекеры – ВСУ

Гуманитарную помощь нужно проверять / Фото: Коллаж: Сегодня

В гуманитарной помощи, которая была передана Украине, были обнаружены передатчики, которые дают наводку. Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ на странице в Facebook.

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"Сегодня в одной из бригад территориальной обороны при получении гуманитарной помощи найдено несколько маячков-трекеров, дающих наводку", – говорится в сообщении.

ВСУ призвали внимательно осматривать любую гуманитарную помощь, и при выявлении таких маячков разбивать их молотком и сжигать.

Диверсанты в Украине

3 марта работник Козятинского вагонного депо вместе с членом теробороны задержали российского диверсанта.

Украинская служба безопасности постоянно выявляет предателей и диверсантов, действующих в пользу оккупантов. Только в течение вчерашнего дня были разоблачены несколько диверсантов в разных областях Украины.

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Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №7116 "Ни шагу назад!", которым предлагается ввести высшую меру наказания в Украине за государственную измену и совершение диверсии.

2 марта в киевском метро полиция задержала пятерых диверсантов. У одного при себе был плюшевый мишка с зашитыми внутри патронами.

26 февраля в Харьковской области злоумышленники представляются сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), чтобы попасть в бомбоубежища. Однако ГСЧС не проводит никаких проверок.

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25 февраля в Киеве на Троещине задержаны 60 диверсантов.

Также мы писали, что в каждый населенный пункт Украины въехали "спящие группы" диверсантов. Они снимали квартиры, проживали там и ждали времени "Ч". Указанные лица сейчас используются в качестве корректировщиков огня и диверсионных групп и могут быть вооружены.