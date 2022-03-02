В Харькове новый удар — попали по управлению полиции

Здание областного управления полиции после атаки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове был нанесён удар по зданию областного Управления полиции — об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. Он выложил в Telegram видео, на котором здание горит после попадания снаряда и у него обваливается крыша.

"Смерть российским оккупантам!" — прокомментировал Геращенко.

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А через дорогу от УВД горит здание социологического Факультета Национального Университета имени Каразина.

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Ситуация в Харькове и Украине 2 марта