В Ирпене оккупанты подорвали железнодорожные пути: как эвакуироваться жителям

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Российские оккупанты взорвали железнодорожные пути в Ирпене.
Об этом сообщила на своей странице в Telegram Верховная Рада Украины.
Что делать людям
"Просим срочно всех людей, ожидавших эвакуации с железнодорожного вокзала Ирпеня, перейти к Новоирпинской трассе (с. Романовка). Там будет осуществлена эвакуация автобусами в Киев", – указали в ВРУ.
Также там напомнили, что происходит эвакуация на киевский железнодорожный вокзал детей, женщин и пожилых людей.
Ситуация в Украине 4 марта
За последние сутки оккупанты наступали на несколько городов Украины. Самая сложная ситуация в восточных и южных областях.
В Житомире боевики армии страны-агрессора с воздуха обстреляли учебное заведение в центре города. Колонну с вражескими метками украинские защитники разбили под Николаевом. Продолжают держать оборону приграничные регионы – Чернигов и Харьков.
Украинским спасателям удалось потушить пожар на Запорожской АЭС после того, как противник открыл огонь по атомному реактору. Трое украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС от обстрелов.
Правительство страны обратилось в Международный комитет Красного Креста за помощью в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское население.
Напомним, на Николаевщине российские войска собираются в районе Баштанки и Галицыново и готовятся к перемещениям.