В каждый населенный пункт Украины въехали "спящие группы" диверсантов: что нужно знать

Граждан просят сообщать о диверсантах в полицию/Фото: коллаж: "Сегодня"
В каждый населенный пункт Украины въехали "спящие группы" диверсантов. Они снимали квартиры, проживали там и ждали времени "Ч".
Об этом сообщает пресс-центр ВРУ.
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В основном диверсанты снимали квартиры, пользуясь услугами риелторов.
"В населенных пунктах (городах) у риэлторов существуют свои рабочие чаты. Просьба к риелторам и всех граждан, если у вас есть информация о лицах мужского пола, похожих на россиян, которые группами по 2-3 человека снимали жилье в период с декабря 2021 года по настоящее время, звонить по номеру 0679839403 или на 102", – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-центре, указанные лица сейчас используются в качестве корректировщиков огня и диверсионных групп и могут быть вооружены.
Ситуация в Украине 26 февраля
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