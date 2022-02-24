В Миргороде зафиксировали взрывы ракет, в городе есть военная авиация (видео)

В городе Миргороде зафиксированы обстрелы. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Полтавской области утром 24 февраля тоже слышны взрывы. Жители города Миргород зафиксировали снаряд, летевший прямо над домами.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Известно, что в городе дислоцируется военная авиация.
Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что в Полтавской области в городе Миргород зафиксирован взрыв двух ракет. У Геращенко есть информационный свод по каналам Нацполиции.
Ранее Геращенко рассказал, где в Украине фиксируют взрывы после громкого заявленияпрезидента РФ Владимира Путина по поводу начала спецоперации в Украине. Геращенко отметил, что в Украине были ракетные удары по центрам военного управления, аэродромов, военных складов в Киеве, Харькове и Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы.
Где еще стреляют
- В городе Нежин Черниговской области был обстрелян командно-диспетчерский пункт ГСЧС. В результате обстрела ранены трое спасателей.
- В Черкасской области объявлена эвакуация. Речь идет об Уманском районе.
- Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что продолжается обстрел объектов военной инфраструктуры.
- В Киеве звучат сирены гражданской обороны, утром были слышны обстрелы районов.
- Укрзализныця сообщила о том, что все поезда курсируют по графику.
- В Луганской области началась эвакуация местных жителей.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей Украине.
Раньше мы писали:
- Военное положение в Киеве: как будут работать метро, школы и больницы
- Сбито 5 самолетов и вертолет агрессора – генштаб ВСУ