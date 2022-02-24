В Миргороде зафиксировали взрывы ракет, в городе есть военная авиация (видео)

В городе Миргороде зафиксированы обстрелы. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Полтавской области утром 24 февраля тоже слышны взрывы. Жители города Миргород зафиксировали снаряд, летевший прямо над домами.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Известно, что в городе дислоцируется военная авиация.

Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что в Полтавской области в городе Миргород зафиксирован взрыв двух ракет. У Геращенко есть информационный свод по каналам Нацполиции.

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Ранее Геращенко рассказал, где в Украине фиксируют взрывы после громкого заявленияпрезидента РФ Владимира Путина по поводу начала спецоперации в Украине. Геращенко отметил, что в Украине были ракетные удары по центрам военного управления, аэродромов, военных складов в Киеве, Харькове и Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы.

Где еще стреляют

В городе Нежин Черниговской области был обстрелян командно-диспетчерский пункт ГСЧС. В результате обстрела ранены трое спасателей.

В Черкасской области объявлена эвакуация. Речь идет об Уманском районе.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что продолжается обстрел объектов военной инфраструктуры.

В Киеве звучат сирены гражданской обороны, утром были слышны обстрелы районов.

Укрзализныця сообщила о том, что все поезда курсируют по графику.

В Луганской области началась эвакуация местных жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей Украине.

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