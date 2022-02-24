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У Миргороді зафіксували вибухи ракет, в місті є військова авіація (відео)

Інна Собора
24 лютого, 08:37
Щонайменше дві ракети вибухнули у місті Полтавської області

У місті Миргород зафіксовані обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

У Полтавській області зранку 24 лютого теж чути вибухи. Жителі міста Миргорода зафіксували снаряд, який летів просто над будинками.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Відомо, що у місті дислокується військова авіація.

Радник глави МВС Антон Геращенко відтвердив, що у Полтавській області у місті Миргороді зафіксовано вибух двох ракет. У Геращенка є інформаційне зведення по каналах Нацполіції.

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Раніше Геращенко розповів, де в Україні фіксують вибухи після гучної заявипрезидента РФ Володимира Путіна щодо початку спецоперації в Україні. Геращенко зазначив, що в Україні були ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у Києві, Харкові та Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону.

Де ще стріляють

  • У місті Ніжині Чернігівської області обстріляли командно-диспетчерський пункт ДСНС. Внаслідок обстрілу поранено трьох рятувальників.
  • У Черкаській області оголошено евакуацію. Йдеться про Уманський район.
  • Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що триває обстріл об'єктів військової інфраструктури.
  • У Києві звучать сирени цивільної оборони, вранці було чути обстріл районів.
  • Укрзалізниця повідомила про те, що всі потяги курсують за графіком.
  • На Луганщині розпочалася евакуація місцевих жителів.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану по всій Україні.

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