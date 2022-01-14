В ожидании локдауна. В Украине обновили карантинные зоны – список

Большинство областей находятся в желтой зоне. / Фото: Коллаж: Сегодня

К концу января в Украине прогнозируют новую вспышку коронавируса. Однако, по состоянию на 14 января, желтых зон карантина стало больше.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Реклама

Из оранжевой зоны вышла Херсонская область. Там улучшился показатель динамики уровня госпитализаций.

Карантинные зоны 14 января

Оранжевые

Ивано-Франковская,

Сумская.

Желтые

Реклама

г. Киев,

Винницкая,

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Закарпатская,

Запорожская,

Киевская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская область.

Новые правила для кафе и ресторанов

В Украине обновили правила безопасного пребывания в общепитах. Раньше было достаточно, если у работников и посетителей существуют сертификаты о вакцинации, отрицательном результате теста или подтверждение выздоровления от COVID-19. Теперь прибавилось еще несколько пунктов.

Правила для посетителей:

Реклама

обработка рук антисептиком перед входом в заведение;

показывать COVID-документы работникам заведения;

передвижение по заведению в средствах индивидуальной защиты;

соблюдение физической дистанции.

Правила для работников:

использование средств индивидуальной защиты;

тщательное мытье рук с мылом или обработка антисептиком после каждого снятия и надевания новых средств индивидуальной защиты;

регулярное мытье рук. Не реже раза в три часа;

не касаться лица руками;

воздержание от контакта с людьми, имеющими симптомы респираторных заболеваний;

самоизоляция, если существуют симптомы респираторных заболеваний;

проверка COVID-документов у посетителей.

Раньше мы писали: