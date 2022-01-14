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В очікуванні локдауну. В Україні оновили карантинні зони – список

Інна Собора
14 січня, 09:14
Кількість "помаранчевих" зон скоротилася, одна область перейшла в "жовту" зону

Більшість областей перебувають у "жовтій" зоні. / Фото: Колаж: Сьогодні

На кінець січня в Україні прогнозують новий спалах коронавірусу. Однак, станом на 14 січня, "жовтих" зон карантину побільшало.

Про це свідчать дані МОЗ.

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З "помаранчевої" зони вийшла Херсонська область. Там поліпшився показник динаміки рівня госпіталізацій.

Карантинні зони 14 січня

"Помаранчеві"

  • Івано-Франківська,
  • Сумська.

"Жовті"

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  • м. Київ,
  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Закарпатська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська області.

Нові правила для кафе і ресторанів

В Україні оновили правила безпечного перебування у закладах громадського харчування. Раніше було достатньо, якщо у працівників та відвідувачів є сертифікати про вакцинацію, негативний результат тесту або підтвердження одужання від COVID-19. Тепер додалося ще кілька пунктів.

Правила для відвідувачів:

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  • обробка рук антисептиком перед входом до закладу;
  • показувати COVID-документи працівникам закладу;
  • пересування по закладу у засобах індивідуального захисту;
  • дотримання фізичної дистанції.

Правила для працівників:

  • використання засобів індивідуального захисту;
  • ретельне миття рук з милом або обробка антисептиком після кожного зняття та надягання нових засобів індивідуального захисту;
  • регулярне миття рук. Не рідше ніж раз на три години;
  • не торкатися обличчя руками;
  • утримання від контакту з людьми, які мають симптоми респіраторних захворювань;
  • самоізоляція, якщо є симптоми респіраторних захворювань;
  • перевірка COVID-документів у відвідувачів.

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