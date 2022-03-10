В США отреагировали на заявления РФ о производстве химического оружия в Украине

Джен Псаки опровергла очередной российский фейк/Фото: коллаж: "Сегодня"

В России убеждены, что Соединенные Штаты Америки на территории Украины имеют лаборатории, в которых якобы производят химическое оружие. Однако в Белом доме опровергли эту ложь.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Подробности

"Мы приняли во внимание ложные заявления России о якобы американских лабораториях биологического оружия и разработке химического оружия в Украине. Мы также видели, как китайские чиновники повторяют эти теории заговора", — говорится в сообщении.

Что происходило в Украине за прошедшие сутки?

Украинские защитники уже четырнадцатый день отражают атаки российских оккупантов. Пока войскам РФ прогнозируют позорный конец "операции в Украине", как ее называют оккупанты, всей стране-агрессору грозит дефолт.

Тем не менее военные продолжают обстреливать и убивать мирных украинцев. Под очередной авиаудар снова попала Ахтырка Сумской области – некоторые здания буквально снесли бомбами с лица земли.

Силы ВСУ уничтожили вражескую базу в районе поселка Дергачи , из которой обстреливали городские районы Харькова. По словам главы ОВА Олега Синегубова, оккупанты отступили в Россию через границу.

, из которой обстреливали городские районы Харькова. По словам главы ОВА Олега Синегубова, оккупанты отступили в Россию через границу. Из-за российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась полностью без электроснабжения .

. Российские военные, которые попадают в плен, начали признаваться в намерениях захватить города в Украине. Один из них рассказал, что ехал не на учения, а на войну в Украину.

в Украине. Один из них рассказал, что ехал не на учения, а на войну в Украину. Тем временем ЧАЭС обесточена: через 48 часов может вырваться радиация – об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте также