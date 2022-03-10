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В США отреагировали на заявления РФ о производстве химического оружия в Украине

Владимир Козырь
10 марта, 01:48
Оказалось, что это очередной российский фейк

Джен Псаки опровергла очередной российский фейк/Фото: коллаж: "Сегодня"

В России убеждены, что Соединенные Штаты Америки на территории Украины имеют лаборатории, в которых якобы производят химическое оружие. Однако в Белом доме опровергли эту ложь.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Подробности

"Мы приняли во внимание ложные заявления России о якобы американских лабораториях биологического оружия и разработке химического оружия в Украине. Мы также видели, как китайские чиновники повторяют эти теории заговора", — говорится в сообщении.

Что происходило в Украине за прошедшие сутки?

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