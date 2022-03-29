"В ста метрах лежала пятка майора". Оккупант поплакался от страха. Перехват разговора

Оккупанты плачут, что их уничтожают в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты в Украине шокированы тем, что их массово уничтожают. Один из врагов в разговоре со своей возлюбленной рассказал, как убило их майора.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор российского военного, который в своем Telegram-канале опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

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- Я тебя очень сильно люблю.

- Я тебя тоже.

- Ты кушаешь, да?

- Да!

- А у нас комбата убило.

- Нифига себе.

- И еще одного пацана с нашего полка. Его порезало прям конкретно, но он живой, 300-й. Четыре метра мы от него стояли. А этот вообще взорвался. Одну только пятку нашли от него. В ста метрах лежала, нах*й, пятка майора. Домой приеду, буду так сильно плакать. Ну не каждый день, просто, наверное. Он даже полдороги до нас сюда не доехал. Может, километров 100, наверное, проехал. И все – пи**а!

- А его получается даже не привезут?

- Пятку привезут, че, в цинке. Просто открывать его не будут и все.

- Офигеть.

- В январе 35 ему исполнилось, 4-го января.

СБУ перехватила разговор российских омоновцев

Ранее СБУ перехватила телефонный разговор российских омоновцев, направленных в Украину.

"Мы ехали все в одной колонне: красноярцы первыми, наши вторыми, за нами кемеровские, за кемеровскими — СОБР кемеровский", – говорилось во время разговора оккупантов.

Как добавили оккупанты, красноярцев вообще разбили в "дым" из танков и минометов. Их подразделение также понесло тяжелые потери.

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