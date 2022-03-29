"У ста метрах лежала п'ята майора". Окупант поплакався від страху. Перехоплена розмова

Окупанти плачуть, що їх нищать в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські окупанти в Україні шоковані тим, що їх масово знищують. Один із ворогів у розмові зі своєю коханою розповів, як убило їхнього майора.
Про це свідчить перехоплена телефонна розмова російського військового, яку у своєму Telegram-каналі опублікував радник глави МВС Антон Геращенко.
- Я тебе дуже сильно люблю.
- Я тебе теж.
- Ти їси, так?
- Так!
– А у нас комбата вбило.
- Ніфіга собі.
- І ще одного пацана з нашого полку. Його порізало прям конкретно, але він живий, 300-й. Чотири метри ми стояли від нього. А цей взагалі вибухнув. Тільки п'яту знайшли від нього. За сто метрів лежала, нах*й, п'ята майора. Додому приїду, так сильно плакатиму. Ну не щодня, просто, мабуть. Він навіть півдороги до нас сюди не доїхав. Може, кілометрів сто, мабуть, проїхав. І все – пі**а!
- А його виходить навіть не привезуть?
- П'ятку привезуть, у цинку. Просто відкривати його не будуть.
- Офігеть.
- У січні 35 йому виповнилося, 4 січня.
СБУ перехопила розмову російських омоновців
Раніше СБУ перехопила телефонну розмову російських омоновців, направлених в Україну.
"Ми їхали всі в одній колоні: красноярці першими, наші другими, за нами кемерівські, за кемерівськими – СОБР кемерівський", – говорилося під час розмови окупантів.
Як додали окупанти, красноярців взагалі розбили в "дим" із танків та мінометів. Їхній підрозділ також зазнав тяжких втрат.