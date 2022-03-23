Оккупанты шокированы украинскими дорогами и туалетами в домах (видео)

Очевидец Влад поделился впечатлениями от российских оккупантов, зашедших в село, где жила его семья

Российские оккупанты шокированы дорогами в Украине. Фото: Getty Images, коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты шокированы тем, что в Украине есть нормальные дороги и туалеты в домах. Такими впечатлениями они делятся со своими сослуживцами.

Об этом сообщил очевидец Владислав, который слышал разговоры оккупантов.

Реклама

Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором рассказал, что 23 марта удалось эвакуировать из Чернигова парня Владислава и его маму. Влад поделился впечатлениями от оккупантов, зашедших в село, где жила его семья.

"Село Киселевку Черниговской области захватили оккупанты. Они в шоке от того, что происходит в Украине. Я так понимаю, у них в селах нет асфальта, потому что они были очень удивлены от того, что у нас есть асфальт и дороги. Также они были удивлены от того, что у людей в домах есть туалет, то есть они между собой общались об этом", – рассказал Влад.

Гончаренко в ответ на это назвал российских оккупантов варварами:

"К ним и на России относятся как к скоту, а здесь такой шок. Но у нас этих м**зот не ждут, здесь им одна дорога – в землю. Украина победит!" – сказал он.

"У нас нет выхода, мы ляжем все": российский оккупант расплакался от страха

Оккупанты в Украине деморализованы и несут потери. Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор российского военного, который в своем Telegram-канале опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

Реклама

Военный позвонил домой в РФ и рассказал жене, что ожидает гибели в любой момент: