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Оккупанты шокированы украинскими дорогами и туалетами в домах (видео)

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23 марта, 20:35
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Очевидец Влад поделился впечатлениями от российских оккупантов, зашедших в село, где жила его семья
Российские оккупанты шокированы дорогами в Украине. Фото: Getty Images, коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты шокированы дорогами в Украине. Фото: Getty Images, коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты шокированы тем, что в Украине есть нормальные дороги и туалеты в домах. Такими впечатлениями они делятся со своими сослуживцами.

Об этом сообщил очевидец Владислав, который слышал разговоры оккупантов.

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Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором рассказал, что 23 марта удалось эвакуировать из Чернигова парня Владислава и его маму. Влад поделился впечатлениями от оккупантов, зашедших в село, где жила его семья.

"Село Киселевку Черниговской области захватили оккупанты. Они в шоке от того, что происходит в Украине. Я так понимаю, у них в селах нет асфальта, потому что они были очень удивлены от того, что у нас есть асфальт и дороги. Также они были удивлены от того, что у людей в домах есть туалет, то есть они между собой общались об этом", – рассказал Влад.

Гончаренко в ответ на это назвал российских оккупантов варварами:

"К ним и на России относятся как к скоту, а здесь такой шок. Но у нас этих м**зот не ждут, здесь им одна дорога – в землю. Украина победит!" – сказал он.

"У нас нет выхода, мы ляжем все": российский оккупант расплакался от страха

Оккупанты в Украине деморализованы и несут потери. Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор российского военного, который в своем Telegram-канале опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

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Военный позвонил домой в РФ и рассказал жене, что ожидает гибели в любой момент:

- Нам сказали, нах** надо идти вперед. Танков у нас осталось мало, всю технику перебили. У меня Мишу Буянова чуть не подстрелили, б***, прикрыл его.

- Себя прикрой, б***, у тебя дети нах**, дома!!!

- Себя прикрываю. Честно говоря... (плачет)

- Успокойся, ты чего?

- Завтра, если дадут команду "вперед"... Сколько нас тут, б***, 500-600 человек... Мы ляжем все!!! Дадут команду "назад"... Мы тоже ляжем все... (плачет) У нас нет выхода. Люди сегодня ушли вперед... Некоторые погибают так, что даже не понимаешь – от них места не остается. Так что, честно, говоря, жди весточку (плачет).

- Ты приедешь живой и здоровый оттуда.

- Эта е**чая купленная война, б***. У нас из 60 танков осталось 12. Сегодня выехал на танке, вышел из танка и п**да человеку пришла сразу.

СБУ перехватила разговор российских омоновцев

Ранее СБУ перехватила телефонный разговор российских омоновцев, направленных в Украину.

"Мы ехали все в одной колонне: красноярцы первыми, наши вторыми, за нами кемеровские, за кемеровскими – СОБР кемеровский", – говорилось во время разговора оккупантов.

Как добавили оккупанты, красноярцев вообще разбили в "дым" из танков и минометов. Их подразделение также понесло тяжелые потери.

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Данные на 10:00 23 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
15600
2
Самолеты Самолеты
101
3
Вертолеты Вертолеты
124
4
Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артиллерия Артиллерия
267
7
Средства ПВО Средства ПВО
47
8
РСЗО РСЗО
80
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
70
10
БПЛА БПЛА
42
11
Катера Катера
4
12
Транспорт Транспорт
1008
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