В Украине началась регистрация на ВНО-2022: что нужно знать абитуриентам

В Украине ВНО в этом году начнется с 23 мая. Фото: коллаж "Сегодня"

С 1 февраля в Украине началась регистрация на основную сессию ВНО-2022. Она продлится до 9 марта.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

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Что известно о регистрации на ВНО?

Каждый зарегистрированный участник имеет право за счет средств государственного бюджета пройти тесты максимум из 5 учебных предметов. В общей сложности ВНО будет проходить по 13 учебным предметам.

Если участники желают сдать более 5 предметов, они смогут сделать это на средства физических и юридических лиц.

Чтобы дополнительно сдать один из иностранных языков в 2022 году, нужно будет заплатить 789 гривен, стоимость сдачи других учебных предметов (история Украины, география, физика, химия или биология) составит 354 гривен.

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До 29 апреля зарегистрированные участники смогут скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска, в которых будет указано время и место проведения ВНО.

График проведения ВНО

Основное тестирование будет проходить с 23 мая по 17 июня, а с 23 июня по 15 июля отведено время для дополнительной сессии.

Физика – 23 мая

Химия – 26 мая

Украинский язык и литература – 31 мая

Математика – 3 июня

Испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня

Английский язык – 7 июня

История Украины – 10 июня

География – 14 июня

Биология – 17 июня

Документы для регистрации

Для успешной регистрации на ВНО необходимо подготовить следующие документы:

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копию паспорта гражданина Украины;

фотографию 3х4 см.

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