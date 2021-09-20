В Украине начали действовать новые правила карантина – что нужно знать

Новыми правилами предусмотрены привилегии для вакцинированных. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине сегодня, 20 сентября, вступили в силу новые карантинные нормы. В частности, после выхода из зеленой зоны вакцинированные украинцы смогут избежать ограничений.
Соответствующее постановление №954 от 13 сентября 2021 ранее было обнародовано на сайте правительства. "Сегодня" собрали всю необходимую информацию.
Правила карантина в зонах
В зеленой зоне остаются наименее строгие правила карантина. Обязательно только носить маски в общественных помещениях и транспорте.
В желтой зоне людям тоже нужно носить маску в помещении и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, есть определенные запреты:
- массовые мероприятия можно проводить с участием не более 1 человека на 4 квадратных метра площади;
- заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры не должна превышать 50% мест;
- заполненность спортзалов и фитнес-центров в расчете не более 1 человек на 10 квадратных метров;
- очная работа образовательных учреждений не разрешена. Кроме тех, где у 80% персонала есть желтый или "зеленый" COVID-сертификат.
Бизнес будет работать без ограничений, если 80% работников будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.
Речь идет о:
- массовых мероприятиях;
- кинотеатрах;
- театрах;
- музеях;
- спортзалах;
- бассейнах.
Как отметили в Минздраве, конечное решение о том, предоставлять ли услуги только вакцинированным, или соблюдать все карантинные ограничения, остается за собственником.
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COVID-сертификаты
Таких сертификатов будет два: "желтый" или "зеленый". Документ будет содержать данные о вакцинации, а также об отрицательном тесте (действует 72 часа) или выздоровлении.
"Желтый" сертификат будет выдаваться после первой прививки, а "зеленый" – после второй. COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате.
Пересечение границы
Наличие "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 освобождает от необходимости проходить самоизоляцию. Это касается и тех, кто прибывают с временно оккупированных территорий.
Школы
В случае введения желтой зоны школы смогут работать лишь при условии наличия "желтого" сертификата у 80% педагогов. В красной зоне для работы школ условия ужесточаются – у 100% педагогов должны быть "зеленые" паспорта. При этом, от школьников вакцинация не требуется.
Транспорт
Новые правила не предусматривают ограничения для транспорта. Проверять наличие сертификатов у пассажиров не будут. При этом, водители должны быть вакцинированы.
Ранее мы сообщали, что в Украине растет количество COVID-госпитализаций, уже в 10 областях превышены показатели.
Также напомним, Кабмин продлил действие украинских COVID-сертификатов. Документ привели к международным стандартам.