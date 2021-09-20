В Україні почали діяти нові правила карантину – що потрібно знати

Новими правилами передбачено привілеї для вакцинованих. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні сьогодні, 20 вересня, вступили в силу нові карантинні норми. Зокрема, після виходу із "зеленої зони" вакциновані українці зможуть уникнути обмежень.
Відповідну постанову №954 від 13 вересня 2021 раніше було оприлюднено на сайті уряду. "Сьогодні" зібрали всю необхідну інформацію.
Правила карантину в зонах
В "зеленій зоні" залишаються найменш суворі правила карантину. Обов'язково тільки носити маски в громадських приміщеннях і транспорті.
В "жовтій зоні" людям теж потрібно носити маску в приміщенні і дотримуватися дистанції в 1,5 метра. Крім того, є певні заборони:
- масові заходи можна проводити за участю не більше 1 людини на 4 квадратних метра площі;
- заповненість кінозалів і залів інших установ культури не повинна перевищувати 50% місць,
- заповненість спортзалів і фітнес-центрів в розрахунку не більше 1 людина на 10 квадратних метрів,
- очна робота установ освіти не дозволена. Крім тих, де у 80% персоналу є жовтий або зелений COVID-сертифікат.
Бізнес буде працювати без обмежень, якщо 80% працівників матимуть жовтий або зелений COVID-сертифікат.
Мова йде про:
- масові заходи,
- кінотеатри,
- театри,
- музеї,
- спортзали,
- басейни.
Як зазначили в МОЗ, кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованих, або дотримуватися всі карантинні обмеження, залишається за власником.
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COVID-сертифікати
Таких сертифікатів буде два: "жовтий" або "зелений". Документ буде містити дані про вакцинацію, а також про негативний тест (діє 72 години) або одужання.
"Жовтий" сертифікат буде видаватися після першого щеплення, а "зелений" – після другого. COVID-сертифікати будуть мати кольорові позначки виключно в цифровому форматі.
Перетин кордону
Наявність "жовтого" або "зеленого" ваучера або одужання від COVID-19 звільняє від необхідності проходити самоізоляцію. Це стосується і тих, хто прибувають з тимчасово окупованих територій.
Школи
У разі введення "жовтої зони" школи зможуть працювати лише за умови наявності жовтого сертифіката у 80% педагогів. У "червоній зоні" для роботи шкіл умови посилюються – у 100% педагогів мають бути зелені паспорти. При цьому, від школярів вакцинація не потрібна.
Транспорт
Нові правила не передбачають обмеження для транспорту. Перевіряти наявність сертифікатів у пасажирів не будуть. При цьому, водії повинні бути вакциновані.
Раніше ми повідомляли, що в Україні зростає кількість COVID-госпіталізацій, вже в 10 областях перевищено показники.
Також нагадаємо, Кабмін продовжив дію українських COVID-сертифікатів. Документ привели до міжнародних стандартів.