В Украине объявили высокий уровень пожарной опасности: какие области попали

В Украине объявили чрезвычайный уровень опасности. Фото: коллаж "Сегодня"

В нескольких областях Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он будет держаться с 18 по 20 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Какие области попали?

С 18 по 20 октября чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской, Винницкой, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности. Фото: ГСЧС

Погода на 18 октября в Украине

Дожди 18 октября будут в Волынской, Ровенской, Сумской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях. Ветер по всей стране будет 5-10 м/с.

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На западе ожидается 10-12 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться от +11 до +14 градусов.

В северных регионах стоит ожидать 9-12 градусов тепла. На юге — +13-15 градусов.

В Киеве прогнозируют слабый дождь. Температура воздуха составит 9-11 градусов тепла.

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Погода на 18 октября. Карта Укргидрометцентра

Аномально холодный сентябрь

Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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