В Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки: які області потрапили

В Україні оголосили надзвичайний рівень небезпеки. Фото: колаж "Сьогодні"

У кількох областях України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він триматиметься з 18 по 20 жовтня.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Які області потрапили?

З 18 по 20 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме в Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській, Тернопільській, Вінницькій, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Фото: ДСНС

Погода на 18 жовтня в Україні

Дощі 18 жовтня будуть у Волинській, Рівненській, Сумській, Житомирській, Чернігівській та Київській областях. Вітер по всій країні буде 5-10 м/с.

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На заході очікується 10-12 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від +11 до +14 градусів.

У північних регіонах варто очікувати 9-12 градусів тепла. На півдні — +13-15 градусів.

У Києві прогнозують слабкий дощ. Температура повітря становитиме 9-11 градусів тепла.

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Погода на 18 жовтня. Карта Укргідрометцентру

Аномально холодний вересень

Метеорологічна осінь прийшла в Київ лише у другій половині вересня. Незважаючи на те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві склала +13,6 градусів, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.

Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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