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В Украине снова стало больше оранжевых областей: где ситуация ухудшилась

София Ковнир
12 декабря, 08:42
В красной карантинной зоне до сих пор находится 10 регионов

Столица будет теперь в желтой зоне / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 12 декабря в Украине расширилась оранжевая карантинная зона. Так, туда входят Донецкая и Закарпатская области.

Об этом сообщает Минздрав.

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Карантинные зоны в Украине

Красная зона

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черниговская (области).

Оранжевая зона

  • Донецкая,
  • Закарпатская (области).

Желтая зона

  • г. Киев
  • Днепропетровская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Черновицкая,
  • Одесская область (области).

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 11 декабря, в Украине зафиксировано 5275 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Заболело детей – 526, а медработников – 53.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2566 человек;
  • летальных исходов – 238;
  • выздоровели – 11 626 человек.

За все время пандемии в Украине:

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  • заболели – 3 559 092 человека;
  • выздоровели – 3 195 913 человек;
  • летальных исходов – 91 027.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 461;
Винницкая область – 206;
Волынская область – 314;
Днепропетровская область – 376;
Донецкая область – 214;
Житомирская область – 248;
Закарпатская область – 146;
Запорожская область – 210;
Ивано-Франковская область – 231;
Киевская область – 259;
Кировоградская область – 155;
Луганская область – 15;
Львовская область – 275;
Николаевская область – 239;
Одесская область – 311;
Полтавская область – 296;
Ровенская область – 101;
Сумская область – 158;
Тернопольская область – 179;
Харьковская область – 174;
Херсонская область – 49;
Хмельницкая область – 240;
Черкасская область – 178;
Черновицкая область – 103;
Черниговская область – 137.

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