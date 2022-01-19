Официально. В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов

На заседании правительства решили сократить срок действия сертификата вакцинации / Фото: Коллаж: Сегодня
Кабинет министров сократил срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.
Об этом сообщает "Сегодня".
"Теперь все, кто вакцинировался бустером сразу срок действия сертификата, который генерируется в "Дії", будет продолжен на 270 дней, 9 месяцев", – сказал министр охраны здоровья Виктор Ляшко на заседании правительства.
Кабмин поддержал решение.
Порядок формирования и использования СОVID-сертификатов изменился на основании бустерной дозы.
Продолжить действие сертификата могут только после бустерной дозы
Дополнительная (третья) доза не приводит к продлению срока действия сертификата о вакцинации. Человек фактически получил три дозы, но у него уровень иммунной защиты такой, как у обычного здорового человека после двух доз прививки.
А бустерная доза помогает восстановить как защитный титр антител, так и обеспечить более эффективную защиту. Получение такой дозы прививки приводит к продлению срока действия сертификата на 270 дней.
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