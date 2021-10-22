В Украине учебные заведения хотят перевести на дистанционку – даты

МОН рекомендует учебные заведения перевести на дистанционку / Коллаж "Сегодня"

Из-за того, что эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается, на дистанционное обучение МОН рекомендует перевести высшие учебные заведения, профессионального и последипломного образования. Это касается заведений всех форм собственности.

Об этом в Telegram-канале написал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

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Подробности

Перевести учебные заведения на дистанционку планируют с 25 октября по 15 ноября.

"Призываю всех педагогов, соискателей образования и их родителей относиться к ситуации с распространением COVID-19 крайне ответственно. Вакцинироваться, то есть защитить себя от высоких рисков заболевания, сегодня может каждый", – написали Сергей Шкарлет.

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Что касается обучения в школах со следующей недели, то оно будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе.

Статистика в Украине

В Украине за прошлые сутки, 21 октября, зафиксировали 23 785 новых случаев коронавируса. Это на тысячу больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 725 385 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 614 жителей Украины (всего – 63 003). Вылечить удалось 2 361 365 инфицированных (8530 – за последние сутки).

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