В Украине возобновят очное обучение в школах: дата и условие

Андрей Витренко рассказал, когда школьники вернутся за парты / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские школы с 1 сентября могут вернуться к очной учебе. Но это будет разрешено только тем учебным учреждениям, которые оборудованы укрытиями. Об этом сообщил заместитель министра образования Андрей Витренко во время телемарафона, который транслирует YouTube-канал "Украина 24".

"Мы прорабатываем механизмы, при которых 1 сентября начнется офлайн-учеба в школах. Все зависит от ситуации в стране", – сказал он.

Витренко рассказал, что сейчас проходит аудит школ на предмет того, есть ли у них бомбоубежища, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов.

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"По нашим планам, откроются школы, которые смогут быть обеспечены бомбоубежищами. Такие школы в Украине есть", – заявил замминистра.

Мультитест-2022

В Украине абитуриенты начиная с 20 мая смогут подтвердить участие в национальном мультипредметном тесте (НМТ), который в 2022 году заменит собой внешнее независимое оценивание (ВНО, украинский вариант – ЗНО). Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт.

До 7 июня (включительно) продлится этап подтверждения участия в основной сессии НМТ, который будет осуществляться через информационную страницу с 20 мая по 7 июня и затем с 21 июня по 7 июля.

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