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Мультитест-2022: появилась важная информация для выпускников

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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20 мая, 12:37
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Сергей Шкарлетт объяснил, как и когда абитуриенты могут подтвердить участие в тестировании
Для участников национального мультипредметного теста начинается важный этап
Для участников национального мультипредметного теста начинается важный этап / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине абитуриенты начиная с 20 мая смогут подтвердить участие национальном мультипредметном тесте (НМТ), который в 2022 году заменит собой внешнее независимое оценивание (ВНО, украинский вариант – ЗНО).

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт.

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По его словам, сегодня начинается важный этап для участников национального мультипредметного теста. До 7 июня (включительно) продлится этап подтверждения участия в основной сессии НМТ, который будет осуществляться через информационную страницу:

с 20 мая по 7 июня;

с 21 июня по 7 июля.

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Как отметил министр, те выпускники, которые с 20 мая по 7 июня 2022 года не смогут подтвердить своего участия в НМТ, не смогут принять участие в основной сессии тестирования.

"Только после прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ с 12 июля 2022 года для участника появится возможность загрузить приглашение-пропуск, где будет указана дата, время и место проведения НМТ", – пояснил Шкарлет.

Глава Минобразования добавил, что абитуриенты должны внимательнее отнестись к выбору населенного пункта, поскольку эта информация позволит Украинскому центру оценки качества образования сформировать сеть временных экзаменационных центров.

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Когда будет проходить тестирование

Мультитест 2022 будет иметь три этапа.

  • основная сессия: 18 июля – 10 августа;
  • дополнительная сессия: 16-20 августа;
  • специальная сессия: 12-16 сентября.

До 12 июля 2022 года для зарегистрированных участников появится возможность скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указана дата, время и место проведения НМТ. Участники других сессий НМТ смогут узнать о дате, времени и месте проведения тестирования до 12 августа (дополнительная сессия) и 10 сентября (специальная сессия).

Когда будут результаты

Информация о результатах по шкале 100-200 баллов будет размещена на Информационных страницах участников до 12 августа. Результаты дополнительной сессии будут до 21 августа, специальной – до 19 сентября. Участникам рекомендуют периодически заходить на свою страницу и проверять обновления.

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