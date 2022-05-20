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Мультитест-2022: з'явилась важлива інформація для випускників

Павло Заяць Павло Заяць
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20 травня, 12:37
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Сергій Шкарлет пояснив, як і коли абітурієнти можуть підтвердити участь у тестуванні
Для учасників національного мультипредметного тесту розпочинається важливий етап
Для учасників національного мультипредметного тесту розпочинається важливий етап / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні абітурієнти починаючи з 20 травня зможуть підтвердити участь у національному мультипредметному тесті (НМТ), який у 2022 році замінить собою зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

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За його словами, сьогодні розпочинається важливий етап для учасників національного мультипредметного тесту. До 7 червня (включно) триватиме етап підтвердження участі в основній сесії НМТ, який буде здійснюватися через інформаційну сторінку:

з 20 травня до 7 червня;

з 21 червня до 7 липня.

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Як зазначив міністр, ті випускники, які з 20 травня до 7 червня 2022 року не матимуть змоги підтвердити своєї участі в НМТ, не зможуть взяти участь в основній сесії тестування.

"Тільки після проходження двох етапів підтвердження участі в НМТ з 12 липня 2022 року для учасника з’явиться можливість завантажити запрошення-перепустку, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ", – пояснив Шкарлет.

Глава Міносвіти додав, що абітурієнти мають якнайуважніше поставитися до вибору населеного пункту, адже ця інформація дозволить Українському центру оцінювання якості освіти сформувати мережу тимчасових екзаменаційних центрів.

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Коли проходитиме тестування

Мультитест 2022 матиме три етапи.

  • основна сесія: 18 липня – 10 серпня;
  • додаткова сесiя: 16-20 серпня;
  • спеціальна сесія: 12-16 вересня.

До 12 липня 2022 року для зареєстрованих учасників з'явиться можливість завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде вказано дату, час та місце проведення НМТ. Учасники інших сесій НМТ зможуть дізнатися про дату, час та місце проведення тестування до 12 серпня (додаткова сесія) та 10 вересня (спеціальна сесія).

Коли будуть результати

Інформація про результати за шкалою 100-200 балів буде розміщена на інформаційних сторінках учасників до 12 серпня. Результати додаткової сесії будуть до 21 серпня, спеціальної – до 19 вересня. Учасникам рекомендують періодично заходити на свою сторінку та перевіряти оновлення.

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