В Украину идет потепление, но не везде – свежий прогноз от синоптика (карта)

Погода в Украине на 30 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 30 декабря, в Украине будет солнечная и морозная погода. На дорогах прогнозируют гололедицу.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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"Атмосферное давление подрастет, на дорогах останется гололедица", – добавляет синоптик.

Ближайшая ночь будет холодной. Температура воздуха будет колебаться от -4 до -10 градусов.

Днем ожидается столбики термометров опустятся до -5 градусов, а в западных областях начнется потепление. Там максимальная температура воздуха будет завтра +5 градусов.

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"Это потепление 31 декабря и 1 января распространится на всю территорию Украины", – утверждает Наталия Диденко.

Погода в Украине на 30 декабря. Фото: Наталии Диденко

Украину сковал снежный коллапс

Вчера, 28 декабря, в Украине бушевала непогода. Из-за нее несколько населенных пунктов остались без тепла и света. Сегодня, 29 декабря, в стране еще остались последствия. Машины застревают в снегу, а также отменяются рейсы автобусов.

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