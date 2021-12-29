В Украину идет потепление, но не везде – свежий прогноз от синоптика (карта)

Погода в Украине на 30 декабря / Коллаж "Сегодня"
Завтра, 30 декабря, в Украине будет солнечная и морозная погода. На дорогах прогнозируют гололедицу.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Подробности
"Атмосферное давление подрастет, на дорогах останется гололедица", – добавляет синоптик.
Ближайшая ночь будет холодной. Температура воздуха будет колебаться от -4 до -10 градусов.
Днем ожидается столбики термометров опустятся до -5 градусов, а в западных областях начнется потепление. Там максимальная температура воздуха будет завтра +5 градусов.
"Это потепление 31 декабря и 1 января распространится на всю территорию Украины", – утверждает Наталия Диденко.
Украину сковал снежный коллапс
Вчера, 28 декабря, в Украине бушевала непогода. Из-за нее несколько населенных пунктов остались без тепла и света. Сегодня, 29 декабря, в стране еще остались последствия. Машины застревают в снегу, а также отменяются рейсы автобусов.
Ранее мы писали:
- В Украине бушует снежный апокалипсис. В большинстве городов ухудшилась погода, а из-за этого несколько населенных пунктов даже остались без тепла.
- Украину накрыли опасные снегопады и бури. Жители трех областей остались без света.