В Україну йде потепління, але не скрізь – свіжий прогноз від синоптика (мапа)

Погода в Україні на 30 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 30 грудня, в Україні буде сонячна та морозна погода. На дорогах прогнозують ожеледицю.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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"Атмосферний тиск підросте, на дорогах залишиться ожеледь", – додає синоптик.

Найближча ніч буде холодною. Температура повітря коливатиметься від -4 до -10 градусів.

Вдень, очікується, стовпчики термометрів опустяться до -5 градусів, а в західних областях розпочнеться потепління. Там максимальна температура повітря буде +5 градусів.

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"Це потепління 31 грудня та 1 січня пошириться на всю територію України", – стверджує Наталка Діденко.

Погода в Україні на 30 грудня. Фото: Наталії Діденко

Україну скував сніговий колапс

Вчора, 28 грудня, в Україні вирувала негода. Через неї кілька населених пунктів залишилися без тепла та світла. Сьогодні, 29 грудня, у країні ще залишилися наслідки. Машини застряють у снігу, а також скасовуються рейси автобусів.

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