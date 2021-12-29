В Україну йде потепління, але не скрізь – свіжий прогноз від синоптика (мапа)

Погода в Україні на 30 грудня / Колаж "Сьогодні"
Завтра, 30 грудня, в Україні буде сонячна та морозна погода. На дорогах прогнозують ожеледицю.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
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"Атмосферний тиск підросте, на дорогах залишиться ожеледь", – додає синоптик.
Найближча ніч буде холодною. Температура повітря коливатиметься від -4 до -10 градусів.
Вдень, очікується, стовпчики термометрів опустяться до -5 градусів, а в західних областях розпочнеться потепління. Там максимальна температура повітря буде +5 градусів.
"Це потепління 31 грудня та 1 січня пошириться на всю територію України", – стверджує Наталка Діденко.
Україну скував сніговий колапс
Вчора, 28 грудня, в Україні вирувала негода. Через неї кілька населених пунктів залишилися без тепла та світла. Сьогодні, 29 грудня, у країні ще залишилися наслідки. Машини застряють у снігу, а також скасовуються рейси автобусів.
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