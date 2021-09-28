В Ужгороде массово продают "липовые" паспорта вакцинации

За подделку сертификатов врачу грозит до двух лет лишения свободы / Коллаж "Сегодня"
В Ужгороде массово продают паспорта вакцинации, которые недавно запустили в Украине. Продавцы обещают их также добавить в медицинскую базу HELSI и у веб-портале "Дия".
Об этом сообщает депутат горсовета Ужгорода Виталий Глагола.
Сколько стоит "услуга"
Стоит поддельный паспорт вакцинации 150 евро. Делают его сами медики.
"Потом эти фейково-вакцинированные попадут в больницу с коронавирусом и на каждом шагу будут кричать: "У меня подруга вакцинированная, но заболела. С этим нужно что-то делать", – написал Виталий Глагола.
Привилегии для вакцинированных
- Согласно принятым изменениям, в случае введения желтого уровня эпидемической опасности продолжат работать учебные заведения, персонал которых будет иметь не менее 80% "желтых" или "зеленых" COVID-сертификатов.
- При наличии у 80% персонала и посетителей таких сертификатов смогут работать в режиме желтого уровня общественные заведения, кинотеатры, театры, музеи или другие культурные заведения, спортзалы и бассейны.
- Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным, или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.
- В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения, а также общественные заведения смогут работать только при условии если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат – т.е. все прошли полный курс прививки.
- При наличии у украинца, пересекающего границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или о выздоровлении от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий.
Что грозит врачам за подделку сертификатов о вакцинации
Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что за подделку сертификатов врачу грозит до двух лет лишения свободы. Также медика могут лишить права заниматься медицинской деятельностью.
Ранее мы писали:
- Кабинет министров Украины продлил действие зеленых COVID-сертификатов международного образца до 365 дней со дня введения последней дозы.
- Еще неделю назад в Минздраве заявляли, что ситуация с коронавирусом хуже всего именно в западных областях, но сейчас список изменился.