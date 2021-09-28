В Ужгороді масово продають "липові" паспорти вакцинації

За підробку сертифікатів лікаря загрожує до двох років позбавлення волі / Колаж "Сьогодні"

В Ужгороді масово продають паспорта вакцинації, які недавно запустили в Україні. Продавці обіцяють їх також додати в медичну базу HELSI і у веб-порталі "Дія".

Про це повідомляє депутат міськради Ужгорода Віталій Глагола.

Скільки коштує "послуга"

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Варто підроблений паспорт вакцинації 150 євро. Роблять його самі медики.

"Потім ці фейковий-вакциновані потраплять до лікарні з коронавірусів і на кожному кроці будуть кричати:" У мене подруга вакцинована, але захворіла. З цим потрібно щось робити ", – написав Віталій Глагола.

Привілеї для вакцинованих

Згідно з прийнятими змінами , В разі введення жовтого рівня епідемічної небезпеки продовжать працювати навчальні заклади, персонал яких буде мати не менше 80% "жовтих" або "зелених" COVID-сертифікатів.

, В разі введення жовтого рівня епідемічної небезпеки продовжать працювати навчальні заклади, персонал яких буде мати не менше 80% "жовтих" або "зелених" COVID-сертифікатів. При наявності у 80% персоналу і відвідувачів таких сертифікатів зможуть працювати в режимі жовтого рівня громадські заклади, кінотеатри, театри, музеї або інші культурні заклади, спортзали й басейни.

Остаточне рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованих, або дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

У разі введення червоного рівня епідемічної небезпеки навчальні заклади, а також громадські заклади зможуть працювати тільки за умови якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат – тобто всі пройшли повний курс щеплення.

При наявності у українця, який перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифікату про вакцинацію або про одужання від COVID-19, він може не проходити самоізоляцію. Це ж стосується і осіб, що прибувають з тимчасово окупованих територій.

Що загрожує лікарям за підробку сертифікатів про вакцинацію

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Головний санітарний лікар Ігор Кузин заявив , що за підробку сертифікатів лікаря загрожує до двох років позбавлення волі. Також медика можуть позбавити права займатися медичною діяльністю.

Раніше ми писали:

Кабінет міністрів України продовжив дію зелених COVID-сертифікатів міжнародного зразка до 365 днів з дня введення останньої дози.

Ще тиждень тому в МОЗ заявляли, що ситуація з коронавірусів найгірше саме в західних областях, але зараз список змінився .