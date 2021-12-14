Вакцинация от COVID-19. Сколько людей не сделало вторую прививку

Люди, не получившие дозу вакцины, имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации / Фото: Коллаж: Сегодня

Около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу вакцины от коронавируса. В Министерстве здравоохранения призвали прийти и вакцинироваться повторно.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает "РБК-Украина".

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"Сейчас обязанность каждого человека – это защитить себя и родных, сделав прививку. Вместе с тем около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу антиковидной вакцины. Именно поэтому призываю каждого прийти и наверстать пропущенную дозу", – объяснил Кузин.

Минимально возможные интервалы для введения вакцин:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день,

Moderna – 28 дней,

CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней,

Oxford/AstraZeneca – 28 дней.

Как правильно комбинировать COVID-вакцины

В Украине, как и во многих других странах, разрешено в некоторых случаях комбинировать различные вакцины против COVID-19.

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Впрочем, если та же вакцина недоступна или на первую дозу была тяжелая реакция, можно прививаться по следующей схеме:

1-я доза – AstraZeneca, 2-я – Moderna или Comirnaty через 28 дней;

1-я доза – Comirnaty или Moderna, 2-я – Moderna или Comirnaty через 28 дней.

Вакцинация населения

За сутки 13 декабря в Украине 129 742 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 42 956 человек, полностью иммунизированы 86 786 человек.

С начала кампании вакцинации привит 14 174 401 человек, в том числе получили первую дозу 14 174 399 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 12 544 437 человек.

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В общей сложности проведено 26 718 836 прививок.

За последние сутки работали:

820 мобильных бригад по иммунизации;

3333 пункта прививки;

462 центра вакцинации населения.

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