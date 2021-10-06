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Вакцинация от COVID-19. За сутки в Украине более 117 тыс. человек сделали прививки

Юлия Гаврилюк
6 октября, 10:22
С начала прививочной кампании привито 7 300 774 человека, из них получили одну дозу – 7 300 772 человека

За сутки в Украине вакцинировали больше 117 тыс. человек / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки 5 октября 117 234 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 58 659 человек, полностью иммунизированы – 58 575 человек.

Об этом пишет Минздрав.

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В течение суток работали:

  • 887 мобильных бригад;
  • 2938 пунктов прививки;
  • 346 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 300 774 человека, из них получили одну дозу – 7 300 772 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 879 300 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 180 072 прививки.

Преимущества для вакцинированных граждан

  • Учебные заведения во время желтого уровня будут работать только при 80% вакцинированого персонала.
  • Ограничения желтого уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.
  • Владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей.
  • Если будет установлен красный уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать только в том случае, если 100% работников будут иметь "зеленый" COVID-сертификат.
  • При наличии у человека, который пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19 он может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

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