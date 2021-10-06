Вакцинация от COVID-19. За сутки в Украине более 117 тыс. человек сделали прививки

За сутки в Украине вакцинировали больше 117 тыс. человек / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки 5 октября 117 234 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 58 659 человек, полностью иммунизированы – 58 575 человек.

Об этом пишет Минздрав.

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В течение суток работали:

887 мобильных бригад;

2938 пунктов прививки;

346 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 300 774 человека, из них получили одну дозу – 7 300 772 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 879 300 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 180 072 прививки.

Преимущества для вакцинированных граждан

Учебные заведения во время желтого уровня будут работать только при 80% вакцинированого персонала.

Ограничения желтого уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей.

Если будет установлен красный уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать только в том случае, если 100% работников будут иметь "зеленый" COVID-сертификат.

При наличии у человека, который пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19 он может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

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