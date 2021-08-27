Вакцинация в Украине. Будут ли наказывать непривитых

Игорь Кузин рассказал, будут ли в стране вводить карательные меры для невакцинированных. Коллаж: "Сегодня"

В Украине не будут применять какие-то карательные меры для невакцинированных. Для того, чтобы вводить какие-либо меры, нужно убедиться, что каждый человек имел доступ к вакцинации.

Об этом заявил Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью ВВС News Украина.

"Сначала надо всех обеспечить вакцинами. Уже после того, как остались одни противники вакцинации, применять более жесткие меры. Однако, я уверен, что в Украине не будут применять какие-то карательные меры", – прокомментировал Кузин.

Он рассказал, что может быть принцип: вакцинируйся или тестируйся.

"Одним из путей, как балансировать между запретом и разрешениями, есть вариант, когда невакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Результат приносить работодателю", – сообщил он.

В то же время он пояснил, что начинать говорить об ограничении для невакцинированных можно только тогда, когда прививками будет охвачено не менее 50% населения, и когда власть будет убеждена, все люди были обеспечены вакциной. А уже после того, как останутся одни противники вакцинации, можно применять "более жесткие меры".

При этом Кузин отметил, что "нам до этого еще далеко".

Когда украинцам разрешат снять маски

Отмену масочного режима в Украине пока не планируют. Украинцы будут носить маски до завершения пандемии коронавируса.

"Маски будут оставаться еще довольно долго. Возможно до последних дней преодоления пандемии в мире", – сказал он.

Кузин подчеркнул, что маски являются эффективным профилактическим средством от всей группы острых респираторных вирусных инфекций.

"Маски рекомендованы в закрытых помещениях и даже для вакцинированных людей. Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа", – отметил он.

Когда закончится пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса может еще существовать на протяжении от двух до пяти лет. По его словам, в этом году пандемия точно не закончится. Вирус быстро мутирует и каждый месяц мир может сталкиваться с новыми штаммами.

"Это будет длиться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде либо универсальной прививки, либо лечения", – отметил Кузин.

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