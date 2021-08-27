Вакцинація в Україні. Чи будуть карати нещеплених

В Україні не будуть застосовувати якісь каральні заходи для невакцинованих. Для того, щоб вводити будь-які заходи, потрібно переконатися, що кожна людина мала доступ до вакцинації.

Про це заявив Головний санітарний лікар України Ігор Кузин в інтерв'ю ВВС News Україна.

"Спочатку треба всіх забезпечити вакцинами. Вже після того, як залишилися одні противники вакцинації, застосовувати більш жорсткі заходи. Проте, я впевнений, що в Україні не будуть застосовувати якісь каральні заходи", – прокоментував Кузін.

Він розповів, що може бути принцип: вакцинують або тестуйся.

"Одним із шляхів, як балансувати між забороною та дозволами, є варіант, коли невакцинованих можуть регулярно здавати ПЛР-тести. Результат приносити роботодавцю", – повідомив він.

У той же час він пояснив, що починати говорити про обмеження для невакцинованих можна тільки тоді, коли щепленнями буде охоплено не менше 50% населення, і коли влада буде переконана, що всі люди були забезпечені вакциною. А вже після того, як залишаться одні противники вакцинації, можна застосовувати "більш жорсткі заходи".

При цьому Кузін зазначив, що "нам до цього ще далеко".

Коли українцям дозволять зняти маски

Скасування масочного режиму в Україні поки не планують. Українці будуть носити маски до завершення пандемії коронавируса.

"Маски залишатимуться ще досить довго. Можливо до останніх днів подолання пандемії в світі" , – сказав він.

Кузин підкреслив, що маски є ефективним профілактичним засобом від всієї групи гострих респіраторних вірусних інфекцій.

"Маски рекомендовані в закритих приміщеннях і навіть для вакцинованих людей. Це простий і ефективний механізм захисту. Взимку вони захищають і від грипу" , – зазначив він.

Коли закінчиться пандемія коронавируса

Пандемія коронавируса може ще існувати на протязі від двох до п'яти років. За його словами, в цьому році пандемія точно не закінчиться. Вірус швидко мутує і кожен місяць світ може стикатися з новими штамами.

"Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Ще не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді якої універсальної щеплення, або лікування" , – зазначив Кузин.

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