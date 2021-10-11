Вакцинация в Украине. За сутки сделали почти 40 тысяч прививок от коронавируса

В Украине продолжается вакцинация / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 39 060 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 19 277 человек, а полностью иммунизированы – 19783 человека.

Об этом пишет Минздрав.

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С начала прививочной кампании привито 7 548 873 человек, из них получили одну дозу 7 548 871 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 135 032 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 683 903 прививок.

Статистика МОЗ / Фото: Минздрав

В течение суток работали:

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353 мобильные бригады;

1 282 пункта прививки;

356 центров вакцинации.

В Минздраве объяснили, почему растет заболеваемость

Ранее мы сообщали, что Украина зашла в эпидемический сезон ОРВИ, поэтому в стране растет количество случаев заболевания COVID-19.

"Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и, прогнозируемо, у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться", – заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Ляшко добавил, что есть много факторов, которые влияют на увеличение заболеваемости COVID-19.

"Есть много факторов, которые на это влияют: дети пошли в школы, температурные условия и циркуляция вируса в этот период времени наиболее передается от человека к человеку. Эти цифры не должны нас пугать, если у нас будет расти количество прививок. Если будет расти, то сможем говорить, что эпидсезон будет спокойным", – добавил Ляшко.

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