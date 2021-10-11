Вакцинація в Україні. За добу зробили майже 40 тисяч щеплень від коронавіруса

В Україні триває вакцинація / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 39 060 чоловіквакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 19 277 чоловік, а повністю імунізовані – 19783 людини.

Про це пише МОЗ.

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З початку прищеплювальної кампанії щеплено 7 548 873 чоловік, з них отримали одну дозу 7 548 871 чоловік, повністю імунізовані і отримали дві дози 6 135 032 чоловік (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 13 683 903 щеплень.

Статистика МОЗ / Фото: Минздрав

Протягом доби працювали:

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353 мобільні бригади;

1 282 пункту щеплення;

356 центрів вакцинації.

У МОЗ пояснили, чому росте захворюваність

Раніше ми повідомляли, що Україна зайшла в епідемічний сезон ГРВІ, тому в країні зростає кількість випадків захворювання COVID-19.

"Ми зайшли в епідсезон ГРВІ та, прогнозовано, у нас зростає кількість випадків коронавіруса. Ми до цього готувалися і розуміємо, що це невідворотний процес. Кількість випадків буде збільшуватися", – заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Ляшко додав, що є багато факторів, які впливають на збільшення захворюваності COVID-19.

"Є багато факторів, які на це впливають: діти пішли в школи, температурні умови і циркуляція вірусу в цей період часу найбільш передається від людини до людини. Ці цифри не повинні нас лякати, якщо у нас буде рости кількість щеплень. Якщо буде рости, то зможемо говорити, що епідсезон буде спокійним", – додав Ляшко.

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