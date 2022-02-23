Вернемся в темные времена: Кулеба предупредил мир о мрачном сценарии

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Начало полномасштабной войны в Украине станет "концом мирового порядка".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

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"Россия не остановится на Украине"

"Я предупреждаю каждую нацию. Никто не сможет "отсидеть" этот кризис, если Владимир Путин решит, что он может двигаться вперед своей агрессией против Украины. Ваши государства и ваши народы вместе с Украиной понесут ужасающие последствия. Вот почему мы должны использовать последний шанс для действий и остановить Россию там, где она есть", – отметил он.

По его словам, если РФ не получит быстрого, четкого и решительного ответа прямо сейчас, то это будет означать "полное банкротство международной системы безопасности":

"Это черный сценарий, который вернет нас в самые темные времена 20-го века. Россия не остановится на Украине. Если постоянный член Совета Безопасности ООН сможет разрушить и не соблюдать все правила, то за ним последуют другие".

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Признание "ЛДНР"

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

После подписания указа начался ввод российских войск в ОРДЛО. На Донбассе люди заметили ночью колонны военной техники. Кроме этого, ОДКБ может ввести своих миротворцев на Донбасс.

Из-за решения Путина президент США Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР" и выступил с новым обращением к нации.

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Напомним, в Армении, вслед за Казахстаном, заявили, что не планируют признавать так называемые республики "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

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