Рада поддержала санкции против депутатов Госдумы РФ – теперь решение за СНБО

Ограничительные меры коснутся 351 человека

Для российских депутатов пришла расплата. Коллаж "Сегодня" / Фото: Reuters, открытые источники, Коллаж: Сегодня

Верховная Рада Украины приняла постановление об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). "За" проголосовали 322 депутата. Теперь эту рекомендацию должно будет рассмотреть СНБО и принять решение.

Санкции предлагают ввести "в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и в связи с обращением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации к президенту РФ В.В. Путину о необходимости признания "ДНР" и "ЛНР", которая имеет целью угрозы национальной безопасности Украины, а также ее территориальной целостности".

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В санкционный список попали депутаты Госдумы РФ, которые голосовали за признание так называемых "ЛДНР". В этом списке насчитывается 351 человек.

Какие санкции вводятся

Рада вносит на рассмотрение СНБО предложения по применению к лицам из списка таких санкций:

блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на пользование недрами;

запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми

резидентами иностранного государства либо действуют в их интересах;

запрещение пользования радиочастотным ресурсом Украины;

ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей;

полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи

наличные деньги по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

прекращение действия торговых соглашений, совместных и промышленных программ в определенных областях, в частности в сфере безопасности и обороны;

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и

иностранными юридическими лицами;

отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;

аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или сделок;

лишение государственных наград Украины, других форм награждения;

запрет на приобретение в собственность земельных участков;

другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленным законом.

Россия признала "ЛДНР"

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимыми так называемые "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

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После подписания указа начался ввод российских войск в ОРДЛО. На Донбассе люди заметили ночью колонны военной техники.

Из-за решения Путина президент США Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР". Согласно решению американского лидера, в частности, запрещены инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик. Кроме того, указ дает возможность накладывать санкции на любое лицо, решившее действовать в "ЛДНР".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подписал предложение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он назвал это отвечающим интересам государства.

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"Сегодня ночью я подписал представление на президента Украины с предложением разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией", – сообщил он на брифинге 22 февраля.